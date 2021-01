19 Ocak Salı günü Türkiye'de ve Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. İlhan Palut ile yollarını ayırdıktan sonra zorlu Konya deplasmanına çıkan ve kendisi adına çok kritik 3 puan alan Göztepe bu maçı da kazanarak kara bulutları dağıtmak istiyor. Ankara ekibi ise sahasında aldığı şok Karagümrük mağlubiyetinin sancılarını yaşarken alt sıralardan uzaklaşma fırsatını kullanamadı. Onlar için de İzmir deplasmanı telafi maçı gibi gözüküyor. Ben İzmir'de iki takım adına da sert bir maç bekliyorum. Alternatif seçimlerden 2-3 gol tercihi ideal duruyor.İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Titi, Mihojevic, Berkan Emir, Zulj, Nwobodo, Soner Aydoğdu, Tripic, Halil Akbunar, Ndiaye.Nordfeldt, Johansson, Diego Angelo, Toure, Polomat, Piris, Furman, İlker Karakaş, Soner Dikmen, Mustafa Çeçenoğlu, Sio.Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Yeni hocası Petrescu ile bambaşka bir döneme başlayan Kayserispor, ligde ilk hedef olarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Elbette hem kadro kaliteleri hem de bugüne kadar sergiledikleri oyunla bence bulundukları yeri hak ediyorlar. Ancak yeni hocaları ile gösterecekleri performans da herkes adına ciddi merak konusu. Başakşehir ise zirveden iyice uzak kalsa da seri yakalamak ve çıkabildiği kadar yukarı çıkmak istiyor. Ben İstanbul ekibinin rakibinden 3 puanı alacak güçte olduğunu düşünüyorum. 2 seçimi ideal tercih olur.Doğan, Kvrzic, Sapunaru, Kolovetsios, Aziz Behiç, Attamah, Avramovski, Lennon, Fernandes, Henrique, Kanga.Volkan, Rafael, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Aleksic, Mahmut, İrfan Can, Visca, Demba Ba, Crivelli.Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Hafta sonu Antalyaspor karşısında rakibinin uzun süre eksik oynamasını fırsata çeviremeyen ve son dakikada bulduğu golle puanı kurtaran Karadeniz ekibi zirveye yaklaşma fırsatını ikinci kez tepmiş oldu. Eğer G.Saray ve Antalya karşısında kazanabilselerdi bugün Trabzon adına çok farklı hedeflerden konuşabilirdik. Konyaspor ise sırası ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve G.Saray karşısında 3 puan alırken bu rakiplere toplamda 10 gol attı. Bence Trabzon bunun bilinci ile kontrollü oynayacaktır. Az gollü bir maç bekliyorum. 3,5 alt seçimi ideal duruyor.Uğurcan, Pereira, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny.Sehic, Skubic, Anicic, Abdülkerim Bardakçı, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Diomande, Shengelia, Hadziahmetovic, Cikalleshi, Kravets.İngiltere Premier Lig'de Leicester City ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in formasını giydiği Leicester, son 5 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı ve mağlubiyet yüzü görmedi. Şimdi 6 puan gerilerinde olan Chelsea'yi ağırlayacaklar. Leicester deplasmanı her zaman zordur ve sıkıntılı bir dönem geçiren Chelsea'yi oldukça kritik 90 dakika bekliyor. Kaybetmeleri halinde Leicester'ın 9 puan gerisine düşecekler ve diğer rakiplerle de ara ciddi şekilde açılacak. Özellikle Chelsea açısından kritik mücadelede karşılıklı gollerin olacağını bekliyorum.Schmeichel; Castagne, Fofana, Evans, Justin; Ndidi, Tielemans; Albrighton, Maddison, Barnes; VardyMendy; James, Zouma, Silva, Chilwell; Gilmour, Kovacic, Mount; Ziyech, Abraham, Hudson-OdoiAlmanya Bundesliga'nın 17'nci haftasında üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Bayer Leverkusen sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Ev sahibi ekip, ligdeki kötü gidişe Union Berlin deplasmanında da son veremedi. Ligde oynadıkları son 4 maçta sadece 1 puan aldılar. Dortmund ise galibiyet serisini Mainz'i konuk ettiği maçta bıraktı. Ligin dibine demir atmış rakiplerini yenemediler. Ancak Terciz ve öğrencileri büyük maçlarda daha iyi oynuyor. Konuk ekipte bu maç öncesinde Emre Can kart cezalısı. Sezonu kapatan Witsel de forma giyemeyecek. Ev sahibi ekipte ise Palacios, Arias ve Weiser sakat. Alario, Bellarabi ve Sven Bender'in durumu ise belirsiz. Taraf bahsinde konuk ekip daha ağır basıyor ancak öncelikli önerim karşılıklı gol var olacak.Hradecky- Lars Bender, Tapsoba, Tah, Sinkgraven, Wirtz, Amiri, Baumgartlinger, Diaby, Bailey, SchickBürki- Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro, Delaney, Bellingham, Sancho, Reus, Brandt, HaalandAlmanya Bundesliga'nın 17'nci haftasında Borussia Mönchengladbach sahasında Werder Bremen'i konuk edecek. Ev sahibi ekip, Münih galibiyetinin ardından deplasmanda Stuttgart ile 2-2 berabere kaldı. Bir arada lider oldukları ligde geçirdikleri kötü dönemle birlikte orta sıralara kadar gerilediler. Tabii Şampiyonlar Ligi de onları etkiledi. Yeniden form bulmaya başladılar. Werder Bremen ise 2 maçlık galibiyet hasretine Augsburg'u yenerek son verdiler. Ancak konuk ekip oynadığı son 10 resmi maçında sadece 3 kere galip gelebildi ki bunların birisi kupa mücadelesiydi. Leverkusen maçında da kaleyi bulan tek şutla 1 puanı aldılar. Gladbach evinde sadece 1 kere kaybetti. Thuram dışında eksikleri yok. Gladbach iç sahada kazanır. Açılan oran da ideal.Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt; Kramer, Neuhaus; Plea, Stindl, Hofmann; EmboloPavlenka; Veljkovic, Toprak, Friedl; Gebre-Selassie, Eggestein, Mohwald, Mbom, Agu; Rashica, Sargent