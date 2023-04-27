17 Yaş Altı Milli Hentbol Takımı, Suudi Arabistan ile berabere kaldı

Tunus'ta düzenlenen 19. Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda Suudi Arabistan ile karşılaşan 17 Yaş Altı Milli Hentbol Takımı rakibi ile 25-25 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
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17 Yaş Altı Milli Hentbol Takımı, Suudi Arabistan ile berabere kaldı
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27 Nisan 2023 22:10
17 Yaş Altı Erkek Milli Hentbol Takımı, 19. Akdeniz Konfederasyon Kupası'nda Suudi Arabistan ile 25-25 berabere kaldı.

Tunus'ta düzenlenen organizasyonda mücadele eden milli takım, A Grubu'ndaki 6. ve son maçında Suudi Arabistan ile karşılaştı. Müsabaka 25-25 eşitlikle tamamlandı.

Grubunu 5. sırada bitiren milliler, klasman maçlarına çıkacak.

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