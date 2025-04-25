15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları Erzincan'da devam ediyor

35 ilden 725 sporcunun katıldığı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları'nda dereceye girenler, Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları Erzincan'da devam ediyor
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25 Nisan 2025 18:07

Erzincan'da 35 ilden 725 sporcunun katılımıyla düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Grup Müsabakaları ikinci gününde devam ediyor. 

Türkiye Güreş Federasyonunun organizasyonunda Erzincan Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu'nda dün başlayan müsabakalara, 35 ilden 725 sporcu katılıyor.

Güreşçiler, grekoromen ve serbest stilde dereceye girip Türkiye Şampiyonası'na katılabilmek için minderde ter döküyor.

Müsabakalar 27 Nisan'da sona erecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Abdulkadir Zengin, gazetecilere, devam eden müsabakalarda bütün sıkletlerde ilk 10'a giren sporcuların Türkiye Şampiyonası'na katılacağını ve illerini temsil edeceğini söyledi.

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