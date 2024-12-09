14 maç 14 farklı kadro

Sezon başında 13 transfer yaparak kadrosunu yenileyen Trabzonspor, ideal 11'ini belirlemede zorluk yaşıyor.
Teknik direktör Şenol Güneş, arayışlarını sürdürse de istediği düzeni kuramadı.
Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 14 maçın her birine farklı kadrolarla çıktı ve üst üste hiçbir maça aynı 11'le başlamadı. Bu durum, takımın birlikte oynama alışkanlığı kazanmasını da engelliyor.
SKORU KORUYAMIYOR
Bu sezon ligde üst üste galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, özellikle öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlarla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, geride kalan dönemde öne geçtiği karşılaşmalarda tam 13 puan kaybetti.
RAKİPLER 10 KİŞİ KALSA DA DURUM DEĞİŞMEDİ
Göztepe ve Alanyaspor gibi rakiplerinin 10 kişi kaldığı maçlarda da Trabzonspor, beklediği sonuçları alamadı. Bu karşılaşmaların ikisinde mağlup olurken, yalnızca birinde beraberlikle sahadan ayrıldı.
Teknik direktör Şenol Güneş, arayışlarını sürdürse de istediği düzeni kuramadı.
Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 14 maçın her birine farklı kadrolarla çıktı ve üst üste hiçbir maça aynı 11'le başlamadı. Bu durum, takımın birlikte oynama alışkanlığı kazanmasını da engelliyor.
SKORU KORUYAMIYOR
Bu sezon ligde üst üste galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, özellikle öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlarla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, geride kalan dönemde öne geçtiği karşılaşmalarda tam 13 puan kaybetti.
RAKİPLER 10 KİŞİ KALSA DA DURUM DEĞİŞMEDİ
Göztepe ve Alanyaspor gibi rakiplerinin 10 kişi kaldığı maçlarda da Trabzonspor, beklediği sonuçları alamadı. Bu karşılaşmaların ikisinde mağlup olurken, yalnızca birinde beraberlikle sahadan ayrıldı.