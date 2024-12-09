14 maç 14 farklı kadro

Sezon başında 13 transfer yaparak kadrosunu baştan yaratan Trabzonspor, ideal kadrosunu oluşturmayı bir türlü başaramadı.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
14 maç 14 farklı kadro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Aralık 2024 10:05
Sezon başında 13 transfer yaparak kadrosunu yenileyen Trabzonspor, ideal 11'ini belirlemede zorluk yaşıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, arayışlarını sürdürse de istediği düzeni kuramadı.

Bordo-mavililer, Trendyol Süper Lig'de geride kalan 14 maçın her birine farklı kadrolarla çıktı ve üst üste hiçbir maça aynı 11'le başlamadı. Bu durum, takımın birlikte oynama alışkanlığı kazanmasını da engelliyor.

SKORU KORUYAMIYOR

Bu sezon ligde üst üste galibiyet elde edemeyen Trabzonspor, özellikle öne geçtiği maçlarda kaybettiği puanlarla dikkat çekiyor. Bordo-mavililer, geride kalan dönemde öne geçtiği karşılaşmalarda tam 13 puan kaybetti.

RAKİPLER 10 KİŞİ KALSA DA DURUM DEĞİŞMEDİ

Göztepe ve Alanyaspor gibi rakiplerinin 10 kişi kaldığı maçlarda da Trabzonspor, beklediği sonuçları alamadı. Bu karşılaşmaların ikisinde mağlup olurken, yalnızca birinde beraberlikle sahadan ayrıldı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery