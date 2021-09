Takım O G B M A Y Av. Puan Ajax 2 2 0 0 7 1 6 6 Borussia Dortmund 2 2 0 0 3 1 2 6 Beşiktaş 2 0 0 2 1 4 -3 0 Sporting Lizbon 2 0 0 2 1 6 -5 0

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş, Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda karşılaştı. Johan Cruyff Arena'ya 11 eksikle çıkan Beşiktaş, Ajax'a 2-0'lık skorla mağlup oldu. Beşiktaş'ta Michy Batshuayi 10. dakikada direğe takılırken, Kenan Karaman'ın 71. dakikadaki golü faul gerekçesiyle geçersiz sayıldı.Ajax'a galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Steven Berghuis ve 43. dakikada Sebastien Haller kaydetti.Bu sonucun ardından Beşiktaş iki maç sonunda henüz puanla tanışamadı. Ajax puanını 6'ya yükseltti.Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş 19 Ekim Salı günü TSİ 19:45'te Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u ağırlayacak. Ajax aynı gün TSİ 22:00'de Borussia Dortmund'u ağırlayacak.C Grubu'nda ikinci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:Beşiktaş, Ajax deplasmanına 11 eksikle çıktı. Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Welinton, Atiba Hutchinson, Georges-Kevin N'Koudou, Rachid Ghezzal, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, test sonucu pozitif çıkan Montero ve tedbir olarak Hollanda'ya götürülmeyen Alex Teixeira ile Necip Uysal maç kadrosunda yer almadı.Siyah-beyazlı temsilcimiz maça Ersin Destanoğlu, Rosier, Serdar Saatçı, N'Sakala, Umut Meraş, Josef, Salih Uçan, Can Bozdoğan, Kenan Karaman, Rıdvan Yılmaz ve Batshuayi 11'i ile başladı.Ev sahibi Ajax ise karşılaşmaya Pasveer, Timber, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony, Mazraoui, Blind, Martinez, Haller, Berghuis ile çıktı.Hollanda ekibi Ajax, maça oldukça baskılı başladı. İlk dakikalarda çok adamla pres uygulayan Ajax, Beşiktaş'ı hataya zorladı. Beşiktaş oyunun ilk dakikalarında savunmada hata yapmazken, siyah-beyazlılar 10. dakikada direğe takıldı. Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü ve Ajax savunması tehlikeyi uzaklaştırdı. Beşiktaşlı futbolcular pozisyonun ardından büyük üzüntü yaşadı.Ajax karşısında oldukça eksik bir kadroyla mücadele eden Beşiktaş, Hollanda deplasmanında açık vermemek adına savunmada kalabalık kalmayı tercih etti. Teknik direktör Sergen Yalçın kenardan oyuncularına sık sık bir şeyler anlatarak, topu aldıkları anlarda sakin kalmalarını ve pas için yakın olmalarını istedi. Beşiktaş ilk 15 dakikalık bölümü eksik olmasına rağmen iyi geçerken, 17. dakikada kalesini gole kapatamadı. Berghuis'in attığı golle Ajax 1-0 öne geçti.Beşiktaş, Ajax'ın golü bulmasının ardından ister istemez moral bozukluğu yaşadı. Ancak siyah-beyazlı takım, birlikte savunma yapma fikrinden vazgeçmedi. Beşiktaş, Ajax karşısında pozisyon vermemeye çalışırken, ilk yarının son anlarında Hollanda ekibi ikinci golü buldu. Berghuis'in sağ kanattan verdiği pası ceza sahasında alan Haller ön direkte topu ağlarla buluşturarak durumu 2-0 yaptı ve soyunma odasına bu skorla gidildi.Karşılaşmanın ikinci yarısına başlarken, teknik direktör Sergen Yalçın oyuncu değişikliğine gitti. Salih Uçan ve Rıdvan Yılmaz'ı oyundan alan Sergen Yalçın, Oğuzhan Özyakup ile Gökhan Töre'yi sahaya sürdü. İkinci yarıda Ajax da daha düşük tempoyla oynarken, Beşiktaş zaman zaman savunma arkasına yerden toparla pozisyon aradı. Ajax'ın 2-0 önde olduğu 61. dakikada Can'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Kenan kaleci ile karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi. Ancak hakem, Kenan'ın topu önüne alırken faul yaptığını işaret ederek golü geçersiz saydı. Bu karara Beşiktaş taraftarları başta olmak üzere sosyal medyadan ciddi bir tepki gösterildi.Sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş, Ajax deplasmanında yine aynı sorunla karşılaştı. Beşiktaş'ta yeni transferlerden Umut Meraş, karşılaşmanın 72. dakikasında sakatlandığı için oyuna devam edemedi. Oyuna 18 yaşındaki Berkay Vardar girdi. Beşiktaş'ta kalan bölümde savunmanın ortasında 18 yaşındaki Serdar Saatçi ve yine yaşıtı Berkay Vardar görev yaptı. Beşiktaş kalan bölümde kalesini gole kapattı ve Hollanda deplasmanında 11 eksikle 2-0 mağlup oldu.10. dakikada Kenan Karaman'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Batshuayi'nin sağ çaprazdan vuruşunda, meşin yuvarlak arka direğe çarptıktan sonra oyun alanına döndü ve Ajax savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.12. dakikada Ajax'lı futbolcu Antony'nin ceza sahası içinden şutunda, top direğin yanından dışarı çıktı.17. dakikada Berghuis'in attığı golle Ajax 1-0 öne geçti.38. dakikada sol kanattan Tadic'in ortasında, Haller topa dokundu ancak kaleci Ersin gole izin vermedi.43. dakikada Berghuis'in sağ kanattan verdiği pası ceza sahasında alan Haller ön direkte topu ağlarla buluşturarak maçın skorunu 2-0 yaptı.53. dakika Can Bozdoğan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi'nin şutunda, top az farkla üstten dışarı çıktı.66. dakikada kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Oğuzhan Özyakup'un şutunda, Pasveer meşin yuvarlağı kornere çeldi.69. dakikada Haller'in kafa vuruşunda, top kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.87. dakikada Neres'in ceza sahası yayı içinden sert şutunda, Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çelerek gole izin vermedi.Johan Cruijff ArenaBenoit Bastien, Hicham Zakrani, Aurelien Berthomieu (Fransa)Pasveer, Timber, Alvarez, Gravenberch, Tadic, Antony (Dk. 71 Neres), Mazraoui, Blind, Martinez, Haller, Berghuis (Dk. 72 Klaassen)Ersin Destanoğlu, Rosier, Rıdvan Yılmaz (Dk. 46 Gökhan Töre), Josef, Salih Uçan (Dk. 46 Oğuzhan Özyakup), Batshuayi, Can Bozdoğan, N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş (Dk. 73 Berkay Vardar)Dk. 17 Berghuis, Dk. 43 Haller (Ajax)Dk. 63 Murat Şahin (Yardımcı antrenör), Dk. 75 Can Bozdoğan, Dk. 90+2 Batshuayi (Beşiktaş)