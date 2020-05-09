10 soruda Beşiktaş'ın dünü, bugünü ve geleceği

Teknik direktör Sergen Yalçın ile birlikte gözle görülür bir gelişme gösteren Beşiktaş'ta neler olabilir? Cevaplıyoruz...

Haber; Sporx.com
10 soruda Beşiktaş'ın dünü, bugünü ve geleceği
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09 Mayıs 2020 10:55
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından Sergen Yalçın'ın gelişiyle birlikte gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ın dünü, bugünü ve geleceği hakkında 10 sorumuz var.


 
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