Teknik direktör Abdullah Avcı'nın ayrılığının ardından Sergen Yalçın'ın gelişiyle birlikte gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ın dünü, bugünü ve geleceği hakkında 10 sorumuz var.
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10 soruda Beşiktaş'ın dünü, bugünü ve geleceği
Teknik direktör Sergen Yalçın ile birlikte gözle görülür bir gelişme gösteren Beşiktaş'ta neler olabilir? Cevaplıyoruz...
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09 Mayıs 2020 10:55
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