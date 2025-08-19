18 Ağustos
Kasımpaşa-Trabzonspor
0-1
18 Ağustos
Amed Sportif-Erzurumspor
2-2
18 Ağustos
Leeds United-Everton
1-0
18 Ağustos
Elche-Real Betis
1-1
19 Ağustos
Tranmere Rovers-Burton Albion
21:45
18 Ağustos
Gil Vicente-FC Porto
0-2

1. Lig'de son görünüm!

1. Lig'de 2. hafta müsabakaları oynanan tek maçla tamamlandı.

calendar 19 Ağustos 2025 00:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'de 2. hafta müsabakaları oynanan tek maçla tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Amed Sportif Faaliyetler, konuk ettiği Erzurumspor FK ile 2-2 berabere kaldı. 

Ligin ilk haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i mağlup eden Arca Çorum FK, deplasmanda Adana Demirspor'u 3-0 ile geçti ve haftayı averajla lider tamamladı.



- Sonuçlar

Ligde 2. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Serikspor-Eminevim Ümraniyespor: 1-0

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor: 0-0

SMS Grup Sarıyer-Boluspor: 1-1

Adana Demirspor-Arca Çorum FK: 0-3

Atko Grup Pendikspor-Bandırmaspor: 2-0

Sivasspor-Sipay Bodrum FK: 1-1

İmaj Altyapı Vanspor-Esenler Erokspor: 1-0

Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 3-2

Manisa FK-Atakaş Hatayspor: 2-1

Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor: 2-2

- Puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.ARCA ÇORUM FK 2 2 0 0 5 0 5 6
2.İMAJ ALTYAPI VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ 2 2 0 0 4 2 2 6
3.ERZURUMSPOR FK 2 1 1 0 4 2 2 4
4.ATKO GRUP PENDİKSPOR FUTBOL 2 1 1 0 3 1 2 4
5.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 2 1 1 0 3 1 2 4
6.SAKARYASPOR 2 1 1 0 4 3 1 4
7.SERİK SPOR FUTBOL 2 1 1 0 1 0 1 4
8.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 2 1 0 1 4 4 0 3
9.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 2 1 0 1 3 3 0 3
10.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 2 1 0 1 2 2 0 3
11.SİPAY BODRUM FK 2 0 2 0 2 2 0 2
12.İSTANBULSPOR 2 0 2 0 0 0 0 2
13.BOLUSPOR 2 0 1 1 3 4 -1 1
14.ESENLER EROKSPOR 2 0 1 1 2 3 -1 1
15.SMS GRUP SARIYER 2 0 1 1 2 3 -1 1
16.AMED SPORTİF FAALİYETLER 2 0 1 1 2 4 -2 1
17.BANDIRMA SPOR 2 0 1 1 1 3 -2 1
18.ÖZBELSAN SİVASSPOR 2 0 1 1 1 3 -2 1
19.ATAKAŞ HATAYSPOR 2 0 0 2 2 5 -3 0
20.ADANA DEMİRSPOR 2 0 1 1 2 5 -3 -5
Not: Adana Demirspor'un 6 puanı silinmiştir.

Trendyol 1. Lig'de 3. hafta maçlarının programı şöyle:

22 Ağustos Cuma:

21.30 Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyer (Çorum Çehir)

23 Ağustos Cumartesi:

16.30 Bandırmaspor-Adana Demirspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Esenler Erokspor-Serikspor (Esenler Erokspor)

21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor FK (Iğdır Şehir)

21.30 Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

24 Ağustos Pazar:

19.00 Boluspor- Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Erzurumspor FK-Atko Grup Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Sivasspor (Diyarbakır)

21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 İstanbulspor-Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
2 Galatasaray 2 2 0 0 6 0 6
3 Antalyaspor 2 2 0 0 3 1 6
4 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
5 Trabzonspor 2 2 0 0 2 0 6
6 Göztepe 2 1 1 0 3 0 4
7 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
8 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
9 Kayserispor 1 0 1 0 1 1 1
10 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
11 Fenerbahçe 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Gençlerbirliği 2 0 0 2 1 3 0
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Kocaelispor 2 0 0 2 0 2 0
16 Karagümrük 1 0 0 1 0 3 0
17 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
18 Gaziantep FK 2 0 0 2 0 6 0
