1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'de 22. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2025 23:02
Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde bu hafta görev alacak hakemler şu şekilde:

31 Ocak Cuma:

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor: Yiğit Arslan

1 Şubat Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Kocaelispor: Ömer Faruk Turtay

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Yeni Malatyaspor: Melih Aldemir

16.00 Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK: İlker Yasin Avcı

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Adanaspor: Alpaslan Şen

2 Şubat Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-MKE Ankaragücü: Oğuzhan Aksu

13.30 Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Furkan Aksuoğlu

16.00 Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

19.00 Esenler Erokspor-Boluspor: Fatih Tokail

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery