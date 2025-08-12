12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
19:00
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
20:00
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
20:00
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
20:00
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
20:00
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
20:30
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
21:15
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
21:15
12 Ağustos
Benfica-Nice
22:00
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
22:00
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
0-047'
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
18:30

1. Lig'de görünüm

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk haftası tamamlandı. Hatayspor'u deplasmanda 3-1 mağlup eden Ankara Keçiörengücü, averajla zirveye yerleşti. Adana Demirspor'un 6 puan silme cezasıyla başladığı sezonda, ligde oynanan 10 maçta mücadele ve sürprizler dikkat çekti.

calendar 12 Ağustos 2025 00:41 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2025 00:47
Haber: AA, Fotoğraf: sivasspor.org.tr
1. Lig'de görünüm
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'de 1. hafta müsabakaları bugün oynanan tek maçla tamamlandı.

Esenler Erokspor, sahasındaki mücadelede Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı.

Atakaş Hatayspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına karşın sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, gol fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.


Ligin yeni ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Boluspor'u deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı.

SONUÇLAR

Ligde 1. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK: 2-1

Erzurumspor FK-Sivasspor: 2-0

İstanbulspor-Serikspor: 0-0

Alagöz Holding Iğdır FK-SMS Grup Sarıyer: 2-1

Atakaş Hatayspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-3

Bandırmaspor-Sakaryaspor: 1-1

Boluspor-İmaj Altyapı Vanspor: 2-3

Arca Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0

Sipay Bodrum FK-Atko Grup Pendikspor: 1-1

Esenler Erokspor-Adana Demirspor: 2-2

PUAN DURUMU

Trendyol 1. Lig'de 1. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIM

 O

 G

 B

 M

 A

 Y

 AV

 P
1.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

 1

 1

 0

 0

 3

 1

 2

 3
2.ARCA ÇORUM FK

 1

 1

 0

 0

 2

 0

 2

 3
3.ERZURUMSPOR FK

 1

 1

 0

 0

 2

 0

 2

 3
4.İMAJ ALTYAPI VANSPOR

 1

 1

 0

 0

 3

 2

 1

 3
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK

 1

 1

 0

 0

 2

 1

 1

 3
6.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR

 1

 1

 0

 0

 2

 1

 1

 3
7.ESENLER EROKSPOR

 1

 0

 1

 0

 2

 2

 0

 1
8.ATKO GRUP PENDİKSPOR

 1

 0

 1

 0

 1

 1

 0

 1
9.BANDIRMASPOR

 1

 0

 1

 0

 1

 1

 0

 1
10.SAKARYASPOR

 1

 0

 1

 0

 1

 1

 0

 1
11.SİPAY BODRUM FK

 1

 0

 1

 0

 1

 1

 0

 1
12.İSTANBULSPOR

 1

 0

 1

 0

 0

 0

 0

 1
13.SERİKSPOR

 1

 0

 1

 0

 0

 0

 0

 1
14.BOLUSPOR

 1

 0

 0

 1

 2

 3

 -1

 0
15.MANİSA FK

 1

 0

 0

 1

 1

 2

 -1

 0
16.SMS GRUP SARIYER

 1

 0

 0

 1

 1

 2

 -1

 0
17.ATAKAŞ HATAYSPOR

 1

 0

 0

 1

 1

 3

 -2

 0
18.AMED SPORTİF FAALİYETLER

 1

 0

 0

 1

 0

 2

 -2

 0
19.SİVASSPOR

 1

 0

 0

 1

 0

 2

 -2

 0
20.ADANA DEMİRSPOR

 1

 0

 1

 0

 2

 2

 0

 -5
Not: Adana Demirspor'un 6 puanı silinmiştir.

2. HAFTANIN PROGRAMI

Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle:

15 Ağustos Cuma:

21.30 Serikspor-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)

16 Ağustos Cumartesi:

16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)

19.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.30 Adana Demirspor-Arca Çorum FK (Yeni Adana)

21.30 Atko Grup Pendikspor-Bandırmaspor (Pendik)

17 Ağustos Pazar:

19.00 Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Esenler Erokspor (Stadı belli değil - Ev sahibi ekip seyircisiz)

21.30 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk - Ev sahibi ekip seyircisiz)

21.30 Manisa FK-Atakaş Hatayspor (Manisa 19 Mayıs)

18 Ağustos Pazartesi:

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.