1. Lig'de görünüm

Trendyol 1. Lig'de 1. hafta müsabakaları bugün oynanan tek maçla tamamlandı.
Esenler Erokspor, sahasındaki mücadelede Adana Demirspor'la 2-2 berabere kaldı.
Atakaş Hatayspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 geride kapatmasına karşın sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, gol fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.
Ligin yeni ekiplerinden İmaj Altyapı Vanspor, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Boluspor'u deplasmanda 3-2 yenmeyi başardı.
SONUÇLAR
Ligde 1. hafta maçlarının sonuçları şöyle:
Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK: 2-1
Erzurumspor FK-Sivasspor: 2-0
İstanbulspor-Serikspor: 0-0
Alagöz Holding Iğdır FK-SMS Grup Sarıyer: 2-1
Atakaş Hatayspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-3
Bandırmaspor-Sakaryaspor: 1-1
Boluspor-İmaj Altyapı Vanspor: 2-3
Arca Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler: 2-0
Sipay Bodrum FK-Atko Grup Pendikspor: 1-1
Esenler Erokspor-Adana Demirspor: 2-2
PUAN DURUMU
Trendyol 1. Lig'de 1. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not: Adana Demirspor'un 6 puanı silinmiştir.
2. HAFTANIN PROGRAMI
Trendyol 1. Lig'de 2. hafta maçlarının programı şöyle:
15 Ağustos Cuma:
21.30 Serikspor-Eminevim Ümraniyespor (Bodrum İlçe)
16 Ağustos Cumartesi:
16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)
19.00 SMS Grup Sarıyer-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.30 Adana Demirspor-Arca Çorum FK (Yeni Adana)
21.30 Atko Grup Pendikspor-Bandırmaspor (Pendik)
17 Ağustos Pazar:
19.00 Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)
19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Esenler Erokspor (Stadı belli değil - Ev sahibi ekip seyircisiz)
21.30 Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Sakarya Atatürk - Ev sahibi ekip seyircisiz)
21.30 Manisa FK-Atakaş Hatayspor (Manisa 19 Mayıs)
18 Ağustos Pazartesi:
21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Diyarbakır)
PUAN DURUMU
Trendyol 1. Lig'de 1. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
| TAKIM
| O
| G
| B
| M
| A
| Y
| AV
| P
| 1.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
| 1
| 1
| 0
| 0
| 3
| 1
| 2
| 3
| 2.ARCA ÇORUM FK
| 1
| 1
| 0
| 0
| 2
| 0
| 2
| 3
| 3.ERZURUMSPOR FK
| 1
| 1
| 0
| 0
| 2
| 0
| 2
| 3
| 4.İMAJ ALTYAPI VANSPOR
| 1
| 1
| 0
| 0
| 3
| 2
| 1
| 3
| 5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
| 1
| 1
| 0
| 0
| 2
| 1
| 1
| 3
| 6.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR
| 1
| 1
| 0
| 0
| 2
| 1
| 1
| 3
| 7.ESENLER EROKSPOR
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
| 2
| 0
| 1
| 8.ATKO GRUP PENDİKSPOR
| 1
| 0
| 1
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1
| 9.BANDIRMASPOR
| 1
| 0
| 1
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1
| 10.SAKARYASPOR
| 1
| 0
| 1
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1
| 11.SİPAY BODRUM FK
| 1
| 0
| 1
| 0
| 1
| 1
| 0
| 1
| 12.İSTANBULSPOR
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 13.SERİKSPOR
| 1
| 0
| 1
| 0
| 0
| 0
| 0
| 1
| 14.BOLUSPOR
| 1
| 0
| 0
| 1
| 2
| 3
| -1
| 0
| 15.MANİSA FK
| 1
| 0
| 0
| 1
| 1
| 2
| -1
| 0
| 16.SMS GRUP SARIYER
| 1
| 0
| 0
| 1
| 1
| 2
| -1
| 0
| 17.ATAKAŞ HATAYSPOR
| 1
| 0
| 0
| 1
| 1
| 3
| -2
| 0
| 18.AMED SPORTİF FAALİYETLER
| 1
| 0
| 0
| 1
| 0
| 2
| -2
| 0
| 19.SİVASSPOR
| 1
| 0
| 0
| 1
| 0
| 2
| -2
| 0
| 20.ADANA DEMİRSPOR
| 1
| 0
| 1
| 0
| 2
| 2
| 0
| -5
