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Zion – Pelicans ilişkisi için sinyal: "Lotarya temsili bilinçli bir karardı"

New Orleans Pelicans ve yıldız oyuncusu Zion Williamson'ın, NBA Draft Lotaryası'nda Şikago'daki temsil kararını karşılıklı olarak "bilinçli bir tercih" olarak aldıkları öne sürüldü.

calendar 29 Mayıs 2025 11:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Zion – Pelicans ilişkisi için sinyal: 'Lotarya temsili bilinçli bir karardı'
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New Orleans Pelicans ve yıldız oyuncusu Zion Williamson'ın, NBA Draft Lotaryası'nda Şikago'daki temsil kararını karşılıklı olarak "bilinçli bir tercih" olarak aldıkları öne sürüldü.

2019'da draft birincisi olarak Pelicans tarafından seçilen Williamson'ın takımla olan ilişkisi zaman zaman sakatlıklar ve yönetimle yaşanan gerilimlerle sarsılmıştı. Buna rağmen taraflar, önümüzdeki sezon öncesi ilişkilerinin gidişatından oldukça memnun.

The Athletic'ten William Guillory'nin haberine göre, Williamson'ın en azından 2025-26 sezonuna kadar takas edilmesi beklenmiyor. Zion cephesiyle yeni basketbol operasyonları başkanı Joe Dumars arasında iletişim sürdüğü ve tarafların mevcut durumdan umutlu olduğu belirtiliyor.

Geçtiğimiz sezon sadece 30 maça çıkan Williamson, bu karşılaşmalarda 24.6 sayı, 7.2 ribaund ve 5.3 asist ortalamaları yakaladı. 27.1'lik oyuncu verimlilik puanı (PER) ise kariyerinin en yüksek seviyesiydi ve lig genelinde de üst düzey bir rakam olarak dikkat çekti.


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