Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, halen kariyerinin "en iyi döneminde" olduğunu düşündüğünü söyledi.



Heat'ten bir takas işleminin tamamlanmasını beklediği süreçte Butler, kendisi için anlaşma yapmaya istekli bir takıma verecek çok şeyi olduğuna ve halen en iyi döneminde olduğuna inandığını belirtti:



"Tamamen dürüst olmak gerekirse, hala en iyi dönemimde olduğumu düşünüyorum. Şu sıralar kahve işime yoğunlaşarak bulunduğum ortamın tadını çıkararmaya çalışacağım. İnsanların şakam olmadığını görmesini istiyorum. Bu iş benim tutkum ve basketbolu bıraktığımda bile tutkum olmaya devam edecek."



Miami'nin 18-17 derecesine sahip olduğu sezonda Butler'ın 22 maçtaki 17,6 sayı, 5,5 ribaund ve 4,7 asistlik istatistikleri, son on yıldan uzun süredir yakaladığı en düşük istatistikler olarak dikkat çekiyor.



