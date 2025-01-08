Butler: "Kariyerimin hâlâ en iyi dönemindeyim"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, halen kariyerinin "en iyi döneminde" olduğunu düşündüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Butler: 'Kariyerimin hâlâ en iyi dönemindeyim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2025 13:14
Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, halen kariyerinin "en iyi döneminde" olduğunu düşündüğünü söyledi.

Heat'ten bir takas işleminin tamamlanmasını beklediği süreçte Butler, kendisi için anlaşma yapmaya istekli bir takıma verecek çok şeyi olduğuna ve halen en iyi döneminde olduğuna inandığını belirtti:

"Tamamen dürüst olmak gerekirse, hala en iyi dönemimde olduğumu düşünüyorum. Şu sıralar kahve işime yoğunlaşarak bulunduğum ortamın tadını çıkararmaya çalışacağım. İnsanların şakam olmadığını görmesini istiyorum. Bu iş benim tutkum ve basketbolu bıraktığımda bile tutkum olmaya devam edecek."

Miami'nin 18-17 derecesine sahip olduğu sezonda Butler'ın 22 maçtaki 17,6 sayı, 5,5 ribaund ve 4,7 asistlik istatistikleri, son on yıldan uzun süredir yakaladığı en düşük istatistikler olarak dikkat çekiyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery