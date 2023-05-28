Zorlu maçta zafer Atletico Madrid'in

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Sociedad'ı ağırladı.
Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 2-1 kazandı.
37. dakikada Antoine Griezmann'ın golüyle 1-0 öne geçen Atletico Madrid, 73. dakikada Molina'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Real Sociedad, 88 dakikada eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un golüyle farkı bire indirse de başka gol bulamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla Atletico Madrid, 76 puana yükselerek ikincilik iddiasını sürdürdü. Real Sociedad ise Atletico Madrid'in hemen arkasında 68 puanla dördüncü sırada kaldı.
Metropolitano'da oynanan karşılaşmayı Atletico Madrid 2-1 kazandı.
37. dakikada Antoine Griezmann'ın golüyle 1-0 öne geçen Atletico Madrid, 73. dakikada Molina'nın golüyle farkı ikiye çıkardı. Real Sociedad, 88 dakikada eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un golüyle farkı bire indirse de başka gol bulamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Bu sonuçla Atletico Madrid, 76 puana yükselerek ikincilik iddiasını sürdürdü. Real Sociedad ise Atletico Madrid'in hemen arkasında 68 puanla dördüncü sırada kaldı.