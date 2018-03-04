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Zlatan Ibrahimovic'ten MLS sinyali!

Manchester United'dan sezon sonu ayrılacağı açıklanan Zlatan Ibrahimovic, gelecek sezon MLS'te oynayabileceğine dair sinyaller verdi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Zlatan Ibrahimovic'ten MLS sinyali!
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04 Mart 2018 06:03
Manchester  United'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, gelecek planları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho'nun takımdan ayrılacağını açıkladığı Ibrahimovic, MLS iddialarına yanıt verdi.

"HARİKA BİR ŞEHİR"

Los Angeles Galaxy ile ismi anılan 36 yaşındaki forvet, "Los Angeles harika bir şehir ve tatil için de çok kez gittim. Sürekli hakkımda söylentiler çıkıyor ama bu kötü bir şey değil. Halen hayatta olduğum anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Ibrahimovic sözlerine "Çok sayıda İsveçli futbolcunun MLS'te oynadığını bilmiyordum. Bu da Amerika'da oynamanın cazip olduğunu gösteriyor" şeklinde devam etti.

MOURINHO AÇIKLADI

İsveçli golcü ile sözleşme yenilemeyi planlamadıklarını belirten Mourinho, "Zlatan'ın Manchester United'daki son sezonunu yaşadığı konusunda hepimiz hemfikiriz. Futbol kariyerine devam edip etmeyeceği ise tamamen kendi karar vereceği özel bir durum." dedi.

Geçen sezon tüm kulvarlarda attığı 28 golle takımının başarısında önemli rol üstlenen Ibrahimovic, yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle bu sezon sadece 5 lig maçında toplam 102 dakika sahada kalabildi.



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