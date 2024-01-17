Ziyech oynadı, Fas Afrika Kupası'na galibiyetle başladı!

Fas, Afrika Uluslar Kupası F Grubu ilk maçında Tanzanya'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ziyech oynadı, Fas Afrika Kupası'na galibiyetle başladı!
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17 Ocak 2024 21:58
Fas, Afrika Uluslar Kupası F Grubu ilk maçında Tanzanya ile karşılaştı.

Stade Laurent Pokou'da oynanan maçı Fas 3-0 kazandı. Fas'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Romain Saiss, 77. dakikada Azzedine Ounahi ve 80. dakikada En-Nesyri kaydetti.

Tanzanya'da Novatus Miroshi 32 ve 70. dakikada gördüğü sarı kartlar sonucu oyun dışında kaldı.

Galatasaray forması giyen Hakim Ziyech maçta 81 dakika sahada kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Fas, Demokratik Kongo ile karşılaşacak. Tanzanya ise Zambiya ile oynayacak.

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