Zirvede başlayan bisiklet yarışı, denize atlayışla sona erdi

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Sky To Sea Dağ Bisikleti Yarışı 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde başlayıp, plajda sporcuların bisikletle denize atlamalarıyla tamamlandı.



Kemer'de bulunan 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesine teleferikle çıkan Türkiye, Rusya, Norveç, Romanya ve Gürcistan'dan 72 sporcu Belediye Başkan Vekili Cansın Efir'in verdiği startla başlayan yarışta zirveden zorlu parkurları geçerek, orman etabına ardından da Kemer ilçe merkezindeki halk plajına geldi. Sporcular 34 kilometrelik zorlu etabın ardından burada kurulan rampadan bisikletle denize atladı. Yarış sonrası Mustafa Ertuğrul Aker Parkı sahilinde ödül töreni düzenlendi. Ödül törenine Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediye Başkan Vekili Cansın Efir, Beydağları Sahil Milli Park Müdürü Uğur Torunoğlu ve STK temsilcileri katıldı. Törende dereceye giren sporculara kupaları verildikten sonra hatıra fotoğrafı çekildi.



Sky To Sea ile ilgili konuşan organizatör Ömer Nizam, "Dünyanın tek gökyüzünden denize yapılan dağ bisikleti yarışını Kemer'de sonlandırdık. 5 ülkeden 72 sporcu katıldı. 3 etaptan oluşan rotada 34 kilometrelik zorlu parkurları geçti sporcular. Çok zevkli bir gün geçirdiler ve en sonunda burada Akdeniz ile buluştular. Tahtalı Dağı'nın 2 bin 365 metrelik zirvesinden başladıkları zorlu yarışta plaja geldiklerinde rampadan atlayarak Akdeniz'in serin sularına finişi gördüler. Bu etkinliğin bu yıl ikincisiydi. Gelecek yıl bu etkinliği daha uluslararası bir etkinliğe dönüştürmek istiyoruz. Dünyanın dört bir yanından sporcu ağırlamak hedefindeyiz. Çünkü Kemer, bisiklet turizmi açısından çok önemli bir destinasyon. Biz de bu destinasyonu tüm dünyaya tanıtmak için bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Bu da en güzel örneklerinden bir tanesi" dedi.



Yarışta genç erkeklerde 1'inci Bahadır Yıldırım, 2'nci Mustafa Arif Tunç, 3'üncü Kadir Baş; elit erkeklerde 1'inci Emir Melik Peker, 2'nci Yavuz Aksoy, 3'üncü Cihad Acar; master erkeklerde 1'inci Kiril Cherkashenko, 2'nci Fehmi Gürkan, 3'üncü Tolgahan Şahin; master erkekler +44'te 1'inci Erman Balkın, 2'nci Üzeyir Terzi, 3'üncü Alper Akçan, e-bike'ta 1'inci Baran Keskin, 2'nci Berat Şahin, 3'üncü Serhat Başer; hardtail'de 1'inci Yiğit Efe Al, 2'nci Saithan Büyükbaş, 3'üncü Arda Uslu dereceye giren sporcular oldu.





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