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Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak son 16 turu ilk maçlarının hakemleri açıklandı.

Kaynak: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu
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25 Aralık 2017 16:58
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak son 16 turu ilk maçlarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarın oynanacak iki karşılaşmada düdük çalacak hakemler şunlar:

18.30 Gençlerbirliği-Bursaspor: Barış Şimşek 

20.30 Galatasaray-Bucaspor: Ali Şansalan

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