Ziraat Bankkart'tan deplasmanda net galibiyet

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.
TVF Cengiz Göllü salonunda oynanan mücadelede deplasman ekibi Ziraat Bankkart, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yavuz Akdemir, Serap Kuka
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Muhammet Ertuğrul, Abreu, Panou (Umut Özdemir, Emre Berat Fırat, Erhan Hamarat, Emir Kutay Erden, Gökhan Çatal, Yunus Emre Erşahin)
Ziraat Bankkart: Anderson, Bedirhan Bülbül, Hilmi Şahin, Vahit Emre Savaş, Stern, Clevenot (Berkay Bayraktar, Zonca)
Setler: 17-25, 17-25, 23-25
Süre: 83 dakika (26, 23, 34)
TVF Cengiz Göllü salonunda oynanan mücadelede deplasman ekibi Ziraat Bankkart, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yavuz Akdemir, Serap Kuka
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Muhammet Ertuğrul, Abreu, Panou (Umut Özdemir, Emre Berat Fırat, Erhan Hamarat, Emir Kutay Erden, Gökhan Çatal, Yunus Emre Erşahin)
Ziraat Bankkart: Anderson, Bedirhan Bülbül, Hilmi Şahin, Vahit Emre Savaş, Stern, Clevenot (Berkay Bayraktar, Zonca)
Setler: 17-25, 17-25, 23-25
Süre: 83 dakika (26, 23, 34)