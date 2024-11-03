Ziraat Bankkart'tan deplasmanda net galibiyet

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ziraat Bankkart'tan deplasmanda net galibiyet
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03 Kasım 2024 18:33
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Ziraat Bankkart, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi.

TVF Cengiz Göllü salonunda oynanan mücadelede deplasman ekibi Ziraat Bankkart, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
 Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yavuz Akdemir, Serap Kuka

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Muhammet Ertuğrul, Abreu, Panou (Umut Özdemir, Emre Berat Fırat, Erhan Hamarat, Emir Kutay Erden, Gökhan Çatal, Yunus Emre Erşahin)

Ziraat Bankkart: Anderson, Bedirhan Bülbül, Hilmi Şahin, Vahit Emre Savaş, Stern, Clevenot (Berkay Bayraktar, Zonca)

Setler: 17-25, 17-25, 23-25

Süre: 83 dakika (26, 23, 34)

 

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