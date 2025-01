New Orleans Pelicans yıldızı Zion Williamson, New Orleans'ı "çok sevdiğini" ve orada kalmak istediğini söyledi.



Williamson, geçtiğimiz Pazar günü bilet sahipleri için düzenlenen yıllık etkinlikte Pelicans'ta kalma isteğini yinelerken, katılımcılara New Orleans'ı yuvası olarak gördüğünü belirtti:



"New Orleans'ı çok seviyorum. Burada olmak istemediğime dair iddialar nereden çıktı bilmiyorum. Burası yuvamdır. Bunu her yıl söylerim. Hamstring sakatlığı büyük bir aksilikti ama artık harika hissediyorum ve sevdiğim oyunu oynuyorum."



Williamson, hamstring kaslarındaki gerginlik nedeniyle üst üste 27 maç kaçırmış, 7 Ocak'ta parkelere döndüğünden beri dinlenme, takım uçuşuna geç kalmış olduğu için aldığı ceza ve tekrar kondisyon yakalama nedeniyle üç maç daha kenarda oturmuştu.



2019 NBA Draftı'nda 1 numaradan seçilmiş olan Zion, altı sezonda sadece 194 maçta forma giyebilmiş durumda.



24 yaşındaki oyuncu bu sezon kariyerinin en düşüğü olan 21.9 sayı ortalamasının yanı sıra, 8.2 ribaund, 5.4 asist, 1.2 top çalma ve 1.2 blok ortalamalarına sahip.