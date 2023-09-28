Zidane'dan Marsilya'ya ret

Marcelino'nun istifa etmesinin ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Marsilya yeni teknik direktörünü buldu.



Fransız ekibi, İtalyan teknik adam Gennaro Gattuso ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.



Bu gelişmelerin dışında İspanyol medyasından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



ZIDANE'DAN MARSİLYA'YA RET



Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Marsilya, son birkaç gündür Fransız teknik adam Zinedine Zidane ile görüşme gerçekleştirdi. Ancak Fransız ekibi Zidane ile anlaşma sağlayamadı.



Tecrübeli teknik adamın, kendisine sunulan projeye ikna olmadığı için gelen teklifi kabul etmediği belirtilirken, ileride gelebilecek yeni bir teklif için de kapıyı aralık tuttuğu ifade edildi.



''MARSİLYA TARAFTARIYIM''



Zinedine Zidane, 2021 yılında yaptığı bir açıklamada, ''Marsilya'yı çılgınlar gibi destekliyorum. Marsilya taraftarıyım. Her maç kazanmalarını istiyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.



