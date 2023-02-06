Zeydan Karalar: "17 ve 14 katlı binalar yıkıldı"

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar: "Biri 17 diğeri 14 katlı olmak üzere ilk belirlemelere göre 3 apartman tamamen yıkıldı. Ekipler buraya gelemiyor. Lütfen vatandaşlarımız yolları boşaltsın"

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Zeydan Karalar: '17 ve 14 katlı binalar yıkıldı'
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06 Şubat 2023 14:27
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Habertürk TV'de dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Karalar, "Birkaç ili birden bire etkisi altına alan deprem. Adana'yı çok ciddi etkiledi. Maraş'ı tahmin edemiyorum. 15 bina yıkıldı. Yüksek binalar. Uzun sürdü, insanların bir bölümü kendilerini dışarı attı. Umarım ölü sayısı artmaz. 10 vefatımız 90 yaralımız vardı. Sabah 04.30'dan beri sahadayım. Gittiğim her apartman toz olmuş, kağıt gibi sanki. Bunları da inceleyeceğiz. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı" dedi.

Deprem anını anlatan Zeydan Karalar, "Hemen uyandık. Çok uzun sürdü. Yıkılacak gibi tedirgin olduk. Bir durur gibi oldu sonra tekrar şiddetlendi. Apartmanların bir bölümü ikinci sarsıntıda yıkıldığı söyleniyor. 99 yılından sonra deprem yönetmeliğine göre yapılan binaların yıkılmaması gerekiyor. Kararlıyım, insan hayatı bu kadar ucuz değil. Ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

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