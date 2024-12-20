Türkiye'nin en iyi kulüplerinin belirleneceği, tenis takviminin en prestijli organizasyonlarından Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nde kadınlar finalistleri belli oldu.



Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Taçspor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nde kadınlarda ENKA Spor Kulübü, TED Spor Kulübünü 2-1, Alaçatı Tenis Kulübü de Green Tenis Golf Kulübünü 2-0 yenerek finale yükseldi.



ENKA Spor Kulübünün kadrosu Çağla Büyükakçay, Zeynep Sönmez, İpek Öz, Ayla Aksu, Doğa Türkmen ve Melis Sezer'den oluşurken, Alaçatı Tenis Kulübünün kadrosunda Defne Çırpanlı, Selina Atay, Ela Düzovalılar ve Ece Gencer yer alıyor.



Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nde kadınlar finali yarın saat 9.30'da başlayacak, seri iki tekler ve bir çiftler mücadelesi olarak gerçekleştirilecek.



