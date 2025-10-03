02 Ekim
Legia Warszawa-Samsunspor
0-1
Fenerbahçe-Nice
2-1
Aberdeen-Shakhtar
2-3
Lech Poznan-Rapid Wien
4-1
Dynamo Kiev-C.Palace
0-2
Lausanne-Breidablik
3-0
FC Noah-Rijeka
1-0
Rayo Vallecano-KF Shkendija
2-0
Brann-FC Utrecht
1-0
NK Celje-AEK Athens
3-1
Omonia Nicosia-Mainz 05
0-1
Sparta Prag-Shamrock
4-1
Slovan Bratislava-Strasbourg
1-2
Rakow-U.Craiova
2-0
AEK Larnaca-Alkmaar
4-0
Shelbourne-Haecken
0-0
Jagiellonia Bialystok-Hamrun Spartans
1-0
Lyon-RB Salzburg
2-0
Panathinaikos-Go Ahead Eagles
1-2
Maccabi Tel Aviv-Dinamo Zagreb
1-3
Basel-VfB Stuttgart
2-0
N. Forest-FC Midtjylland
2-3
Sturm Graz-Rangers
2-1
Celta Vigo-PAOK
3-1
Genk-Ferencvaros
0-1
Feyenoord-Aston Villa
0-2
FC Porto-FK Crvena Zvezda
2-1
Roma-Lille
0-1
Viktoria Plzen-Malmö FF
3-0
Celtic-Braga
0-2
Ludogorets -Real Betis
0-2
FCSB-Young Boys
0-2
Bologna-Freiburg
1-1
Fiorentina-Sigma Olomouc
2-0

Zeljko Obradovic, Marko Guduric'i üzdü

Zeljko Obradovic'in takımı Partizan, Marko Guduricli Olimpia Milano'yu Belgrad'da mağlup etti.

EuroLeague 2. hafta maçında Partizan ile Olimpia Milano karşı karşıya geldi. Beogradska arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Partizan, 80-78'lik skorla kazandı.

Partizan'da Sterling Brown 20, Carlik Jones 15, Isaac Bonga ve Jabari Parker ise 10'ar sayıyla oynadı.

Milano'da Shavaon Shields'ın 21, Armani Brooks ve Marko Guduric'in 12'şer sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından Partizan ilk galibiyetini elde ederken, Milano ise ilk yenilgisini tattı.

Partizan, gelecek maçında Anadolu Efes'i konuk edecek. Milano ise sahasında Monaco ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
