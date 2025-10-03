Zeljko Obradovic, Marko Guduric'i üzdü

EuroLeague 2. hafta maçında Partizan ile Olimpia Milano karşı karşıya geldi. Beogradska arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Partizan, 80-78'lik skorla kazandı.



Partizan'da Sterling Brown 20, Carlik Jones 15, Isaac Bonga ve Jabari Parker ise 10'ar sayıyla oynadı.



Milano'da Shavaon Shields'ın 21, Armani Brooks ve Marko Guduric'in 12'şer sayısı galibiyet için yeterli olmadı.



Bu sonucun ardından Partizan ilk galibiyetini elde ederken, Milano ise ilk yenilgisini tattı.



Partizan, gelecek maçında Anadolu Efes'i konuk edecek. Milano ise sahasında Monaco ile karşılaşacak.



