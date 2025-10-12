11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
2-0
11 Ekim
Norveç-İsrail
5-0
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
1-6
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
2-0
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
1-0
11 Ekim
Estonya-İtalya
1-3
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
0-1

Zeki Çelik: "Bu takım hep ilkleri başardı"

A Milli Takımı'mızda Bulgaristan karşısında 5. golümüzü kaydeden Zeki Çelik, farklı galibiyetin ardından konuştu.

calendar 12 Ekim 2025 00:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Zeki Çelik: 'Bu takım hep ilkleri başardı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu üçüncü maç haftasında Bulgaristan'ı deplasmanda 6-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından maçta 5. golümüzü kaydeden Zeki Çelik flaş röportajda konuştu.

"BU TAKIM HEP İLKLERİ BAŞARDI"

Bulgaristan'ı daha önce yenemediğimize değinen Zeki, "Deplasmanda Bulgaristan'ı hiç yenememiştik. Bu takım hep ilkleri başardı. Bu maçı 6-1 kazandığımız için çok mutluyuz. Bir önceki maçta kötü skor almıştık, averajı da toparladık. Gürcistan maçını kesinlikle almalıyız." sözlerini sarf etti.

"ARDA ÇOK GÜZEL KESTİ"

Golü hakkında konuşan milli oyuncu, "Golüm için çok mutluyum. Arda çok güzel kesti. İnşallah devamı gelir. Kocaeli'de çok güzel atmosfer olacak. Umarım çok güzel bir atmosfer yaşatırız." ifadelerini kullandı.


SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.