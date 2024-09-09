Zehra Güneş, VakıfBank A Takımı'nın yeni kaptanı oldu

Türk voleybolunun en önemli isimlerinden biri haline gelen Zehra Güneş, altyapısından yetiştiği VakıfBank A Takımı'nın yeni sezondaki kaptanlık görevini üstlenecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Zehra Güneş, VakıfBank A Takımı'nın yeni kaptanı oldu
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09 Eylül 2024 18:42
VakıfBank Spor Kulübü, altyapısından yetişen ve Türk voleybolunun en önemli isimlerinden biri haline gelen Zehra Güneş'in, A takımın yeni kaptanı olacağını duyurdu. 12 yaşında VakıfBank altyapısına adım atan Güneş, yıllar içinde gösterdiği üstün performansla hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda sayısız başarı elde etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sahadaki duruşu, performansı ve takım ruhunu yansıtan karakteriyle Zehra Güneş'in, VakıfBank'ı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğine inanıyoruz. Kendisine kaptanlık görevinde başarılar diliyoruz" denildi.

Zehra Güneş, VakıfBank'ta kazandığı deneyim ve liderlik vasıflarıyla yeni sezonda takımının başında olacak.

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