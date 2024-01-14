Zaniolo 1 dakika oynadı, Villa puan kaybetti

Nicolo Zaniolo'nun 89. dakikada girdiği maçta Aston Villa, Everton deplasmanında 2 puan bıraktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Zaniolo 1 dakika oynadı, Villa puan kaybetti
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14 Ocak 2024 19:03
İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Everton ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Goodison park'ta oynanan mücadele 0-0 sona erdi.

Aston Villa, 18. dakikada Alex Moreno ile bulduğu gol; Everton'ın 89. dakikada Abdoulaye Doucoure ile bulduğu gol VAR uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralanan Nicolo Zaniolo, 89. dakikada Josh McGinn'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Aston Villa 43, Everton ise 17 puana yükseldi.

Everton, gelecek hafta Fulham'ı ağırlayacak. Aston Villa ise sahasında Newcastle'ı ağırlayacak.

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