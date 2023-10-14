Zaha ile Ziyech'in maçında galip çıkmadı

Hazırlık maçında Fildişi Sahili ile Fas 1-1 berabere kaldı.

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Zaha ile Ziyech'in maçında galip çıkmadı
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14 Ekim 2023 22:20
Hazırlık maçında Jean Louis Gasset'in ekibi Fildişi Sahili ile Walid Regragui'nin yönetimindeki Fas karşı karşıya geldi.

Felix Houphouet-Boigny Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona ererken, maçın ilk golünü ev sahibi Fildişi Sahili adına 45+4'te Sebastian Haller kaydetti. Fas'ın beraberlik golünü ise 82. dakikada Ayoub El-Kaabi kaydetti.

Fildişi Sahili'nde Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha 67. dakikada oyuna dahil olurken, Fas'ta oynayan bir diğer Galatasaraylı futbolcu Hakim Ziyech karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

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