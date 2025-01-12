Yusuf Şimşek: 'Hedefimiz ligde yukarılara tırmanmak'

Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek ise mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını söyledi.



"YUKARIYA TIRMANMAK İSTİYORUZ"



Karşılaşmada 10 kişi kaldıktan sonra kontrolün rakiplerine geçtiğini dile getiren Şimşek, "Gerçekten üzgünüm. Üzüntülüyüz ala yapacak da bir şey yok. Bu maç geride kaldı. Artık bizim için lig yeni başlıyor. Önümüzde 18 maç var. İnşallah bu maçlarda alabildiğimiz kadar puan alarak bir an önce yukarıya tırmanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



