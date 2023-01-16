Yusuf Erdoğan imzayı attı

Adana Demirspor'un Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Yusuf Erdoğan, Akdeniz ekibine 2.5 yıllık imza attı.

Haber; AA, Fotoğraf; adanademirspor.org.tr
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Yusuf Erdoğan imzayı attı
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16 Ocak 2023 20:49
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Trabzonspor'dan sol bek Yusuf Erdoğan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Yusuf Erdoğan, kulüp başkanı Murat Sancak'ın da katıldığı törende resmi sözleşmeye imza attı.

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