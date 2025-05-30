Yusuf Demir, ligde ilk kez 11'de

Galatasaray'ın genç kanat oyuncusu Yusuf Demir, ilk kez Süper Lig maçına 11'de başladı.
Sarı-kırmızılı formayı 12'si Süper Lig'de olmak üzere toplamda 22 resmi maçta terleten Yusuf, 23. müsabakasına Başakşehir karşısında çıktı. Ligdeki maçların tamamında sonradan oyuna giren 21 yaşındaki futbolcu, ilk kez başlangıç kadrosunda yer aldı.
Sarı-kırmızılı formayı 12'si Süper Lig'de olmak üzere toplamda 22 resmi maçta terleten Yusuf, 23. müsabakasına Başakşehir karşısında çıktı. Ligdeki maçların tamamında sonradan oyuna giren 21 yaşındaki futbolcu, ilk kez başlangıç kadrosunda yer aldı.
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