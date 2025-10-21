21 Ekim
Kairat Almaty-Pafos FC
0-0
21 Ekim
Barcelona-Olympiakos
6-1
21 Ekim
PSV Eindhoven-SSC Napoli
3-179'
21 Ekim
Newcastle-Benfica
2-081'
21 Ekim
Arsenal-Atletico Madrid
4-080'
21 Ekim
Villarreal-M.City
0-282'
21 Ekim
Leverkusen-PSG
2-678'
21 Ekim
Kopenhag-B. Dortmund
1-379'
21 Ekim
Union St.Gilloise-Inter
0-482'
21 Ekim
Hull City-Leicester City
2-089'
21 Ekim
Ipswich Town-Charlton Athletic
0-390'
21 Ekim
Derby County-Norwich City
1-090'
21 Ekim
Blackburn Rovers-Sheffield United
1-3
21 Ekim
Bristol City-Southampton
3-180'

Yusuf Akçiçek, Al Hilal'de siftahı yaptı!

Al Hilal forması giyen Yusuf Akçiçek, Suudi Arabistan ekibiyle ilk golünü Al Sadd'a karşı kaydetti.

calendar 21 Ekim 2025 21:52 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2025 22:07
Haber: Sporx.com
Yusuf Akçiçek, Al Hilal'de siftahı yaptı!
Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu'nda Al Hilal, sahasında Al Sadd'ı konuk etti.

Karşılaşmada Fenerbahçe'den Al Hilal'e transfer olan milli oyuncumuz Yusuf Akçiçek, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Yusuf Akçiçek, 25. dakikada attığı bu golle birlikte Suudi ekibindeki ilk golünü kaydetti.

Al Hilal'de şu ana kadar 3 maçta forma giyen Yusuf Akçiçek, bu karşılaşmaların birine ilk 11'de başladı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
7 Beşiktaş 8 4 1 3 13 11 13
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 8 3 2 3 15 12 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
12 Rizespor 8 2 2 4 10 13 8
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 8 1 3 4 7 9 6
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
