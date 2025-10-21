Yusuf Akçiçek, Al Hilal'de siftahı yaptı!

Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu'nda Al Hilal, sahasında Al Sadd'ı konuk etti.
Karşılaşmada Fenerbahçe'den Al Hilal'e transfer olan milli oyuncumuz Yusuf Akçiçek, takımını öne geçiren golü kaydetti.
Yusuf Akçiçek, 25. dakikada attığı bu golle birlikte Suudi ekibindeki ilk golünü kaydetti.
Al Hilal'de şu ana kadar 3 maçta forma giyen Yusuf Akçiçek, bu karşılaşmaların birine ilk 11'de başladı.
📽️Yusuf Akçiçek, Al Hilal formasıyla ilk golünü attı. pic.twitter.com/0So0VifPJX
