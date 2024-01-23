Yunus Akgünlü, Leicester 1 puana razı oldu

İngiltere Championship karşılaşmasında Leicester City evinde ağırladığı Ipswich Town ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Yunus Akgünlü, Leicester 1 puana razı oldu
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23 Ocak 2024 00:53
Championship 28. hafta maçında Leicester City sahasında konuk ettiği Ipswich Town'la 1-1 berabere kaldı ve liderliğini sürdürdü.

Leicester City'nin golünü 31. dakikada Leif Davis (KK), Ipswich Town'un golünü 89. dakikada Jeremy Sarmiento kaydetti.

Leicester City'de, Yunus Akgün maça 81. dakikada dahil oldu.

Leicester bu beraberlikle puanını 66'ya yükseltirken, Ipswich Town'da 59 puana çıktı.

Leicester bir sonraki karşılaşmasında sahasında Swansea City'i ağırlarken, Ipswich Town deplasmanda Preston'a konuk olacak

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