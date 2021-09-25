Yunus Akgün: 'Benim için özel bir gün'

Adana Demirspor'un Gaziantep FK'yı 4-0 yendiği maçta ağları sarsan Yunus Akgün, karşılaşmanın ardından konuştu.



İlk 11'de oynadığı ilk maçta gol attığı için mutlu olduğunu belirten Yunus, "Çok mutluyuz, çıkışa ihtiyacımız vardı. Beşiktaş maçında 3-0'dan 3-3'e müthiş döndük. Benim için de özel bir gün, Adana Demirspor formasıyla 11 çıktığım ilk maçta gol attım. İnşallah böyle kazanarak, Adana Demirspor'u daha üst seviyelere çıkarmak istiyoruz." dedi.



Montella ile sürekli görüştüğünü söyleyen genç oyuncu, "Hoca benimle hep konuşuyor. Gelişime açık, genç bir oyuncu olduğum için hep dinliyorum. İnşallah daha iyi şeyler olur benim için." ifadelerini kullandı.



Taraftarlara da mesaj yollayan Yunus Akgün, "Adana Demirspor taraftarı her zaman, her yerde destek oluyor. Onları mutlu ettiysem ne mutlu bana." diye konuştu.



