Yunus Akgün, Avrupa'da 'Kral'lık peşinde!

Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6. maçında 5. golünü attı. Milli oyuncu, gol krallığında 3 oyuncu ile zirveyi paylaştı.

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Yunus Akgün, Avrupa'da 'Kral'lık peşinde!
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12 Aralık 2024 23:45
Galatasaray'ın kanat oyuncusu Yunus Akgün, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 6. maçında 5. kez gol sevinci yaşadı.

"Kupa 2"de bu sezon ilk 4 maçta birer kez fileleri havalandırarak önemli bir seri yakalayan Yunus, beşinci haftadaki AZ Alkmaar maçını boş geçti. Malmö mücadelesiyle bir maç aradan sonra gollerine devam eden 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 5, toplamda ise 8. kez tabelayı değiştirdi.

Yunus, Rasmus Hojlund ve Barnabas ile birlikte 5 golle krallık için yarışıyor.

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