Yunanistan derbisinde son dakikada eşitlik!

Yunanistan Ligi'nin 4. haftasında derbide Panathinaikos sahasında Olympiakos'u ağırladı.
Apostolos Nikolaidis Stadı'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti.
İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın ikinci yarısına Panathinaikos hızlı başladı ve 48. dakikada Cyriel Dessers ile 1-0 öne geçti.
Olympiakos'ta milli futbolcu Yusuf Yazıcı 68. dakikada oyuna dahil oldu.
Konuk ekip 90+2'de Mehdi Taremi'nin asistinde eski Hataysporlu Ayoub El Kaabi ile eşitliği yakaladı ve maçın skorunu belirledi.
Bu sonuçla birlikte galibiyeti bulunmayan Panathinaikos 2 puanla 12. sırada yer alırken. Olympiakos ise 10 puanla liderliğe yükseldi.
Ligin sonraki haftasında Panathinaikos deplasmanda Panetolikos ile karşılaşacak. Olympiakos ise sahasında Levadiakos'u ağırlayacak.