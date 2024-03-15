Yunanistan'da flaş fikstür değişikliği

Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Olympiakos için Yunanistan Futbol Federasyonu flaş bir karar aldı.



Gazzetta'nın haberine göre Yunanistan Futbol Federasyonu, Konferans Ligi'nde yer alan iki ekibin karşılaşması olan PAOK-Olympiakos karşılaşmasını erteleme kararı aldı.



14 Nisan Pazar günü oynanacak PAOK-Olympiakos karşılaşması, iki takımın Konferans Ligi çeyrek final maçları nedeniyle ileri bir tarihe alındı.



Fenerbahçe-Olympiakos maçları 11 Nisan ve 18 Nisan tarihlerinde oynanacak.





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