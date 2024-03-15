Yunanistan'da flaş fikstür değişikliği

Fenerbahçe'nin rakibi olan Olympiakos'un ligde oynayacağı PAOK karşılaşması ertelendi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Yunanistan'da flaş fikstür değişikliği
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15 Mart 2024 19:03
Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olan Olympiakos için Yunanistan Futbol Federasyonu flaş bir karar aldı.

Gazzetta'nın haberine göre Yunanistan Futbol Federasyonu, Konferans Ligi'nde yer alan iki ekibin karşılaşması olan PAOK-Olympiakos karşılaşmasını erteleme kararı aldı.

14 Nisan Pazar günü oynanacak PAOK-Olympiakos karşılaşması, iki takımın Konferans Ligi çeyrek final maçları nedeniyle ileri bir tarihe alındı.

Fenerbahçe-Olympiakos maçları 11 Nisan ve 18 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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