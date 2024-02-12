Yılmaz Vurallı Menemen FK, Play-Off hattından düştü

Yılmaz Vural'ın çalıştırdığı Menemen FK, üst üste yaşadığı kayıplarla playoff hattının dışına çıktı.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Yılmaz Vurallı Menemen FK, Play-Off hattından düştü
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12 Şubat 2024 13:06
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor'a öne geçtiği maçta deplasmanda 2-1 yenilen Menemen Futbol Kulübü, Play-Off hattının dışında kaldı.

Önceki hafta da evinde 24Erzincanspor'a aynı skorla kaybeden sarı-lacivertliler 7'nci basamağa geriledi.

İzmir ekibi 6 maçlık deplasman galibiyet serisine de Fethiye'de son verdi.

Teknik direktör Yılmaz Vural, üst üste alınan yenilgilerin kendilerine yakışmadığını söyledi. Bir an önce toparlanmaları gerektiğini belirten deneyimli teknik adam, "Yaşanan kayıplar nedeniyle çok üzgünüz. Hedefi olan bir takımız, bu kadar kolay kayıplar yaşamamalıyız. Önümüzde çok kritik İnegölspor maçı var. Kazanıp tekrar hedeflediğim yere ulaşacağız" dedi.

 

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