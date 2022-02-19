Yeni Malatyaspor'da futbolculardan maaş protestosu

Öznur Kablo Yeni Malatyasporlu futbolcular, Fraport TAV Antalyaspor maçında flaş bir harekete imza attılar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Yeni Malatyaspor'da futbolculardan maaş protestosu
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19 Şubat 2022 13:49
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti.

Ev sahibi ekibin oyuncuları, karşılaşmanın başlama düdüğünün ardından 20 saniye boyunca hareketsiz kaldılar.

Bu sırada Antalyasporlu futbolcular da kendi yarı alanlarında pas yaptılar.

Yeni Malatyasporlu oyuncuların bu eylemi maaş alamadıkları gerekçesiyle yaptıkları öğrenildi.

ANTRENMAN BOYKOTU

Yeni Malatyaspor Yönetimi'nin futbolculara Antalyaspor maçı öncesi verdiği ödeme sözünü yerine getirmediği ve bu yüzden oyuncuların Perşembe günkü antrenmana çıkmadıkları öne sürülmüştü.

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