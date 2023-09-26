Yaz boyunca çalışan milli kayakçılar 'kış'a hazır giriyor

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, yaz boyunca çalışan milli kayakçıların kış sezonu için hazır olduğunu belirtti.



Ali Oto, AA muhabirinin yeni sezondaki hedefleriyle ilgili sorularını yanıtladı.



Milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu'nun, Kayakla Atlama Yaz Grand Prix'sinin Romanya'da düzenlenen üçüncü etabında bronz madalya aldığını anımsatan Oto, Grand Prix etabında kürsüye çıkan Fatih Arda'nın Türk kayak tarihinde bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi.



Yıllardır Fatih Arda ve tüm kayakla atlama sporcularına emek verdiklerini aktaran Oto, bu başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.



Kayakla atlamanın özel bir branş olduğunu dile getiren Oto, "Sporcularımızın çok özel çalışmaları gerekiyor. Antrenör ve sporcularımız antrenmanlarda gereken özeni gösteriyor. Böyle olunca da başarı geliyor. Bu başarı burada kalmayacak. Daha da ileri götüreceğiz." dedi.



Oto, bu başarının diğer branşlara da yansıması gerektiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Tüm branşlarımız kayakla atlamanın geldiği seviyeye gelecektir. Yıllardır disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Tüm branşlarımız yaz boyunca kampta. Dikkatle antrenmanlarını yapıyor. Biz de sporcuları tek tek takip ediyoruz. Kayakta yazın çalışmayana kışın madalya olmaz. Hazır bir şekilde sezona giriyoruz. Ayrıca alp disiplininde özellikle Balkan ülkelerindeki FIS yarışlarında başarılı olmaya çalışacağız. Alp disiplini ve snowboardda gelecek yıl içinde Dünya Kupası ve Avrupa Kupası'na gitmeyi hedefliyoruz. Kayaklı koşuda hiçbir sıkıntı yok. Bir sporcumuzu olimpiyata hazırlıyoruz. İnşallah tüm sporcularımızı en iyi noktaya getireceğiz."



- "Dünya ve Avrupa kupalarında yarışmak istiyoruz"



Hedeflerinin hep büyük olduğunu vurgulayan Oto, "Sporcularımızın hep dünya kupalarında yarışmalarını hayal ediyorum. Biz bunu atlamada yaptık. Dünya kupalarına gittik ve daha sonra madalya gelmeye başladı. İnşallah diğer disiplinlerde de bunu yapacağız. Gelecek yıldan itibaren Dünya ve Avrupa kupalarında yarışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Ali Oto, kızak branşının Türkiye Kayak Federasyonuna bağlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Tüm sporcularımızı kampa aldık. Yeni yeni sporcuları tanıyoruz. Natural dediğimiz tekerlekli kızaklarla kayıyorlar. Orada da uluslararası federasyonla görüşüyoruz. Aynı atlamada yaptığımız gibi bir proje ürettik. Uluslararası federasyondan yardım alarak oradaki antrenörlerden destek alacağız. Sporcularımızı iyi bir seviyeye taşımak istiyoruz. Olimpiyatta kızakta en azından bir sporcumuzu yarıştırmak gibi bir hedefimiz var."



