Yat yarışlarında Kış Trofesi'nin 1. ayağı tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen Marmaris MIYC Kış Trofesi Yat Yarışları'nın 1. ayak mücadelesi sona erdi.



Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübünün (MIYC) düzenlediği Kış Trofesi'nin 1. ayak yarışlarına, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Almanya, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, İngiltere ve Belçika'dan 26 yelkenli yat ile 250 sporcu katıldı.



Bağlı bulundukları Netsel Marina'dan ayrılan yatlar, ikinci günün son yarışı başlamadan önce bir süre antrenman turları attı.



Başhakem Ezgi Kalaycı'nın rüzgarın yönü ve şiddetine göre uygun parkur belirlemesinin ardından koy içinden start alan yatlar rakiplerini geçerek finişe gelmeye çalıştı.



ORC-A, ORC-B, ORC-C ve ORC-D sınıflarındaki birinci ayak yarışları sonucunda dereceye giren yelkenciler kupalarını ikinci ayak yarışı haftasında alacak.



Altı ayaktan oluşan trofenin ikinci ayağı, 8-9 Şubat'ta yapılacak.



Trofenin 1. ayağında gerçekleştirilen üç yarış sonucunda sınıflarına göre ilk 3'te yer alan yatlar ve kaptanları şöyle:



ORC-A



1- Vakkorama (Erhan Karaca)



2- Farraway-Mıknatıs Yachting (Zafer Öznur)



3- Mersin Yelken Akademisi (Oytun Çalışlar)



ORC-B



1- Strekoza (Mikhail Mishchenko)



2- Anyway (David Tsogoev)



3- Runner-Gino Group Saling Team (Eyüp Zafer Çınar)



ORC-C



1- Arnes (Alexey Diasamidze)



2- Toxic (Akif Sezer)



3- Omani (Tunca Çalışkan)



ORC-D



1- VMG-Carbotix (Doğukan Kandemir)



2- Jazzgir-Nissan Sailing Team (Bartu Özsoy)



3- İskorpit-UK Sails (Bülent Çelik)



