Yasa dışı bahis soruşturması: Ünlü sanatçılara ev hapsi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahse teşvik iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 16 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.Savcılık ifadelerinin ardından aralarında sunucu Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç'ın da olduğu 16 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Şüphelilerden Serdar Ortaç, hakimliğe götürüldüğü sırada basın mensuplarının iddiaların doğru olup olmadığı yönündeki sorusuna, "İddialar doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum o yüzden çok üzgünüm." yanıtını verdiNöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden bir kısmının işlemleri tamamlandı.Hakimlik, şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.Şüphelilerden Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın tutuklanmasına hükmeden hakimlik, 18 yaşından küçük şüpheli E.N'nin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.Diğer 9 şüphelinin ise hakimlikteki işlemleri sürüyor.Yasadışı bahise teşvik ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şarkıcı Serdar Ortaç, sevk edildiği mahkeme tarafından hakkında 'Ev hapsi' kararı verilerek serbest bırakıldı. Çok pişman olduğunu söyleyen Ortaç, "Bir şey diyemiyorum. Evimi barkımı aldı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlımı aldı bir de adliyeye düşürdü. Bu kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz? Millete nasıl anlatacağız? Bu işi bilmiyorum" dedi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafıdan yasa dışı hahisi teşvik ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Ev hapsi' kararıyla serbest bırakılan sanatçı Serdar Ortaç adliyeden ayrıldı. Adliye çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ortaç, "Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Çok pişmanım. Topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Bu kumar belası hala başıma işler açıyor. Nasıl bir illetse bu. Herkesten özür diliyorum. Eğer millete kötü örnek olduysam. Bir şey diyemiyorum. Evimi barkımı aldı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlımı aldı bir de adliyeye düşürdü. Bu kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz? Millete nasıl anlatacağız? Bu işi bilmiyorum" diye konuştu.Gazetecilerin, 'Suçlama hakkında ne diyeceksiniz?' şeklindeki sorusunu yanıtlayan Ortaç, "Bilinçsizce oldu. Beni otel açılışına davet ettiler. Gittim Malta Adası'na, restaurant açılıyor diye. Orada katakulleye gelip cep telefonundan oyunu çektiler. Orada oyuna geldik. Bir şeyde diyemezsin gurbette. Yani Malta'da kaldıktan sonra bir şey diyemedim. Hatta maç açıktı, Serdar bey skor ne olur diye bana soruyor. Ben üst, alt ne olur onlardan anlamam. Pişmanım üzgünüm. Herkes kumarbaz olmuş. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakmazsanız hepinizin başına bunlar gelecek" ifadelerini kullandı. Ortaç açıklamasının ardından adliyeden ayrıldı.Serdar Ortaç: "Çok üzgünüm tabii. Doğru değil ama topluma gene de kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm."- Tutuklamaya mı sevk edildiniz?Serdar Ortaç: "Bilmiyorum, bakacağım"Soruşturma kapsamında eski futbolcu Batuhan Karadeniz hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Ancak Karadeniz, yurtdışında olduğu için yakalanamadı. Batuhan Karadeniz yurda girdiğinde gözaltına alınacak.Polisin, diğer şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.Yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gözaltı kararı verilen isimler şöyle:Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, Batuhan Karadeniz, Batuhan Keskin, Aydoğan Duru, İbrahim Yılmaz, Esma Sözen, Sefa Caner Sarıçam, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Aleksander Mensikof gözaltı kararı verilen isimler arasında yer alıyor.Yasa dışı bahis cezaları da merak konusu oldu.İllegal bahis veya şans oyunları oynatanlar ya da oynanması amacıyla yer veya imkan sağlayanlar hakkındaÜlke dışında oynatılan bahis ya da şans oyunlarının internet ya da bir başka yolla erişim sağlayarak Türkiye'den oynanmasına olanak tanıyanlar hakkındaKaçak bahis ya da şans oyunlarıyla ilişkili olarak para aktarımını aracılık eden kişiler hakkındaKişileri İllegal (kaçak) bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik edenler