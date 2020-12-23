Yalçın Koşukavak: 'Zor bir deplasmandı'

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Erzurumspor galibiyeti sonrası iki takım için önemli bir maç olduğuna işaret etti.



Yalçın Koşukavak'ın sözleri:



"İki takımda alt sıralarda olması oyunun zorluk derecesini yükselteceğini tahmin ediyorum. Zor bir deplasmandı. Alanya galibiyetinden sonra bu maç daha önem arz etti. Erzurumspor kadrosu çok derin ve özellikle ikinci ve üçüncü bölgelerde çok ciddi derinlikleri var. Oyuna çok iyi müdahale edebilecek pençeleri güçlü oyuncuları var. Biz de ise kadro derinliği anlamında biraz problemlerimiz var. Oyunun başından sonuna kadar böyle gideceğini hesap edebiliyorduk. İkinci yarı özellikle 2-1'den sonra çok baskı yedik. İki kontra atak vardı onları gol yapsaydık belki maç bitmiş olacaktı. Buna rağmen zorlu bir deplasmandan kısa zamanda içinde organize olup böyle 2 maçtan 6 puan alan oyuncularımı tebrik ediyorum. İnşallah Denizlispor camiası için sonu iyi olur."