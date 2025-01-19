Yakup Sekizkök: 'Oyuncular gereken savaşı verdi'

Galatasaray Başantrenörü Yakup Sekizkök, ligdeki Fenerbahçe Beko maçı sonrası açıklama yaptı.



Sekizkök, "Oyuncularım bence gereken savaşı verdiler sahada. Son bir dakika bir konsantrasyon kaybı yaşadık. Onun dışında yüzde yüzlerini verdiler. Fenerbahçe, çok tecrübeli ve formda bir takım. Geçen hafta Beşiktaş'ı yendiler. Ligin ilk yarısının son maçıydı. Galibiyetle kapatmak isterdik. Ama sezon başında koyduğumuz ilk devre hedefine ulaştık. Son hafta iki maçtan birini kazanabilseydik, bizi tatmin edecek bir rakama ulaşacaktık. Artık Anadolu Efes ve Fenerbahçe maçlarıyla ilk devre bitti. İkinci devrenin sonunda bu maçlardan galibiyet çıkartacak seviyeye gelmemiz lazım." dedi.



Yakup Sekizkök, FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Saint-Quentin maçı için, "Sakatlarımız dönüyor. Şimdi salı günü çok önemli bir maçımız var. Bu maçı unutmalıyız. Ölüm kalım maçı bizim için. İlk devre olarak iki hedefimize de ulaşmak istiyoruz. Bugünkü mücadeleden dolayı oyuncularıma teşekkür ediyorum ama daha da fazlasına ihtiyacımız olduğunu gördük bu iki maçta. Bunun için de çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



