Yağlı Güreş'te Başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren oldu

Bu sene 554. düzenlenen Akhisar Çağlak Yağlı Güreşlerinde Ali Gürbüz'ü yenen Ertuğrul Dağdeviren başpehlivan oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yağlı Güreş'te Başpehlivan Ertuğrul Dağdeviren oldu
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03 Haziran 2023 22:47
Akhisar ilçesinin Selçikli Mahallesi'ndeki güreş sahasında düzenlenen yağlı güreşlerde 500'e yakın güreşçi mücadele etti.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, müsabakalar öncesi yaptığı konuşmada, asırlara meydan okuyan yağlı güreşleri yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz gibi Akhisarlı Arap Mustafa ve Zeytinliovalı Rıfat Güreşen, tarihi Kırkpınar güreşlerinde başpehlivanlığa erişen başarılı sporcularımız. Bu vesileyle kendilerini saygı ve rahmetle anıyorum. Şimdi de gelecek vadeden genç sporcularımız yetişiyor ve başarılarıyla her geçen gün bizleri gururlandırıyorlar. Biz de onları desteklemek için elimizden geleni yapıyoruz."

Güreşseverlerin ilgi gösterdiği mücadelelerde Ertuğrul Dağdeviren, finalde Ali Gürbüz'ü yenerek başpehlivan oldu.

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