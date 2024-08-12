EuroLeague takımı Real Madrid'de forma giyen Guerschon Yabusele, 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki olağanüstü performansının ardından NBA'e geri dönmeye hazır olduğunu duyurdu.



Yabusele, ABD Milli takımına karşı 31 dakika rol aldığı final maçında 20 sayı atarak ve LeBron James'in üzerinden smaç basarak birçok kişinin dikkatini çekmiş ve öne çıkmıştı.



Olimpiyatlar boyunca Yabusele, maç başına 23.3 dakikada 14 sayı ve 3.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



NBA'e geri dönme niyetini sosyal medyada paylaşan Yabusele, "Hep ikinci bir şans için bekliyordum. Hazırım." tweetini atmıştı.



NBA muhabiri Marc Stein'a göre Yabusele'nin Real Madrid sözleşmesinde 2,5 milyon dolarlık NBA satın alma bedeliyle bir sezonu daha bulunuyor. 15 Temmuz'dan önce talep edilseydi, bu satın alma bedelinin 1 milyon dolar olabileceği kaydedildi.



Yabusele NBA'de son olarak 2018-19 sezonunda Boston Celtics ile oynamış ve 74 maçta 7,1 dakikada ortalama 2,3 sayı ve 1,4 ribaund üretmişti.



Yabusele önceki sezon ise Real Madrid formasıyla EuroLeague'de maç başına 23,6 dakikada ortalama 10,5 sayı ve 4,9 ribaund üretti.





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