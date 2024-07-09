Xavi Simons'un geleceği için açıklama!

Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose, takımdaki kiralık sözleşmesi sona eren Xavi Simons ile ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Xavi Simons'un geleceği için açıklama!
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09 Temmuz 2024 19:14
Leipzig Teknik Direktörü Marco Rose, Xavi Simons ile ilgili açıklamada bulundu.

Rose, kiralık sözleşmesinin ardından Paris Saint-Germain'e geri dönen Simons için, "Xavi Simons ile Avrupa Şampiyonası sırasında birkaç kez konuştuk. Bence oyuncuların turnuvanın sonuna kadar milli takımlarına odaklanmalarına izin vermek gerekiyor. Turnuvadan sonra ne olacağını göreceğiz. Ayrılık olmayacağı konusunda iyimserim." dedi.

21 yaşındaki Xavi Simons, geçen sezon kiralandığı Leipzig'de 43 maçta 10 gol attı ve 15 asist yaptı.

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