Xavi'den Pique için açıklama

Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, futbolu bırakma kararı alan Gerard Pique ile ilgili görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Xavi'den Pique için açıklama
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04 Kasım 2022 19:05
Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez, ligde Almeria ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu.

Xavi, Almeria maçı ile birlikte futbolu bırakacağını açıklayan Gerard Pique için de konuştu.

Xavi, "Pique'ye karşı adil miydim bilmiyorum ama ona karşı her zaman samimi ve dürüsttüm. Ona her zaman edindiğim bilgileri aktarmaya çalıştım" dedi.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "Gerard her zaman oyuncular için bir örnek olmuştur. Hiç surat asmadı ve antrenmanlarda her zaman yüzde yüzünü verdi. Sezon başlamadan önce onunla konuştum. Ona niyetimi bildirdim. Antrenörlük kariyerimdeki en zor anlardan bir tanesiydi." ifadelerini kullandı.

Xavi son olarak, "Bunu kendim de yaşadığım için bununla başa çıkmanın zor olduğunu söyleyebiliyorum." açıklamasını yaptı.

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