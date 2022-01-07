Xavi'den Morata'ya transfer telefonu

Barcelona'nın Juventus'tan kadrosuna katmak istediği Alvaro Morata için Xavi Hernandez de devreye girdi.



AS'ta yer alan habere göre; genç teknik adamın, Morata salı günü telefonda görüştüğü belirtildi.



Görüşmede Xavi'nin, İspanyol forvete kendisine olan ilgisinden bahsettiği ve transfer için sabırlı olmasını istediği ifade edildi.



Medyada yer alan haberde, Barcelona'nın Morata transferi için takımda maaş bütçesi açmak için çabaladığı aktarıldı.





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