Xabi Alonso'dan ayrılık kararı!

Xabi Alonso'nun gelecek yaz Bayer Leverkusen'den ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Xabi Alonso'dan ayrılık kararı!
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21 Ekim 2024 19:37
Bayer Leverkusen'i geçen sezon şampiyonluğa ulaştıran Xabi Alonso, kararını verdi.

Bu sezona istediği gibi başlayamayan Alman ekibinde, İspanyol teknik adam geleceği için kararını verdi.

Sky'da yer alan habere göre; Xabi Alonso'nun gelecek yaz Bayer Leverkusen'den ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.

Bununla birlikte, Real Madrid ve Manchester City'nin, İspanyol teknik adama somut ilgisi olduğu yazıldı.

Özellikle City'nin Pep Guardiola'nın ayrılma ihtimaline karşı Xabi Alonso ile yakından ilgilendiği ifade edildi.

 

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