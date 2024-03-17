Wushu sporcularında hedef Avrupa

Yalova'da 16-28 Şubat'taki 2024 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanan sporcular, yurt dışındaki turnuvalara katılmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Wushu sporcularında hedef Avrupa
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17 Mart 2024 15:21
Karabük'te wushu branşındaki azimleriyle yurt içi turnuvalarda madalyaları toplamaya devam eden 7 ila 17 yaşlarındaki çocuklar, uluslararası organizasyonlara da katılarak ay yıldızlı bayrağı göndere çektirmek istiyor.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 16-28 Şubat'ta düzenlenen 2024 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası'na 16 sporcuyla katılan wushucular, 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Wushucuları Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlayan Azerbaycanlı antrenörler Ali Aghayev ve Khayal Abdullayev, küçükler ve büyükler kategorisinde yetiştirdiği 50 sporcuyla dünyanın dört bir yanında İstiklal Marşı'nı okutmak istiyor.

Aghayev, AA muhabirine, yeni hedefler için çok çalıştıklarını, antrenmanları en iyi şekilde yapmaya gayret ettiklerini anlattı.

"Yeni hedeflerimiz uluslararası maçlar. Avrupa ve dünya şampiyonaları." diyen Aghayev, bu maçlarda Karabük'ü, Türkiye'yi eni iyi şekilde temsil etmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

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