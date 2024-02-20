Wolves, Mike Conley Jr'ın kontratını 2 sene uzattı

Minnesota Timberwolves'un, tecrübeli oyuncusu Mike Conley Jr. ile iki yıllığı 21 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Wolves, Mike Conley Jr'ın kontratını 2 sene uzattı
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20 Şubat 2024 11:31
Minnesota Timberwolves'un, tecrübeli oyuncusu Mike Conley Jr. ile iki yıllığı 21 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığı bildirildi.

Bu yaz serbest oyuncu olması planlanan Conley, bu sezon çıktığı 50 maçta ortalama 28,9 dakika sahada kalarak 10,6 sayı, 2,9 ribaund ve 6,4 asist ortalamaları yakaladı.

Wolves, Conley'yi geçen yılın son takas tarihinde Utah Jazz'den kadrosuna katmıştı.

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