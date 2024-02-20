Minnesota Timberwolves'un, tecrübeli oyuncusu Mike Conley Jr. ile iki yıllığı 21 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığı bildirildi.



Bu yaz serbest oyuncu olması planlanan Conley, bu sezon çıktığı 50 maçta ortalama 28,9 dakika sahada kalarak 10,6 sayı, 2,9 ribaund ve 6,4 asist ortalamaları yakaladı.



Wolves, Conley'yi geçen yılın son takas tarihinde Utah Jazz'den kadrosuna katmıştı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU